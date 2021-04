Vorarlberg: 486 Corona-Fälle im Bregenzerwald und in Lustenau

Seit Dienstag gelten die verschärften Corona-Maßnahmen im Bregenzerwald und in Lustenau.

Für den gesamten Bregenzerwald gilt bis einschließlich Dienstag, 4. Mai 2021, eine Ausreisetestpflicht. Daneben sollen befristete Schutzvorkehrungen für stark frequentierte öffentliche Orte in zwölf Bregenzerwälder Gemeinden und der Marktgemeinde Lustenau die hohe Infektionsdynamik einbremsen. Wie die aktuellen Zahlen belegen, werden die umfassend erweiterten Testmöglichkeiten aktiv genützt. Im Bregenzerwald wurden heute (Mittwoch, 28. April) bis 16 Uhr insgesamt 1.492 getestete Personen gezählt. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Bregenzerwald und in Lustenau stieg im Vergleich zu gestern (Stand Dienstag, 27. April 2021, 16 Uhr) auf insgesamt 486 Fälle (27.4.: 468).

Mehr Testplätze

Die Anzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in der Region Bregenzerwald liegt aktuell bei 337 (Stand Mittwoch, 28. April 2021, 16 Uhr). Das sind um 13 mehr als am Dienstag. Am stärksten betroffen sind die Gemeinden Andelsbuch mit 53 (27.4.: 51), Schwarzenberg mit 49 (27.4.: 48), Egg mit 46 (27.4.: 47), Bezau mit 30 (Wert 27.4.: 28) und Lingenau mit 22 (Wert 27.4.: 26). In der Marktgemeinde Lustenau gibt es derzeit laut Infektionsteam 149 Corona-Infektionen (27.4.: 144).