Vorarlberg: 44 Neuinfektionen am Mittwoch

Am Mittwoch wurden in Vorarlberg 44 Corona-Neuinfektionen verzeichnet

Stand Mittwoch 24 Uhr: Am Mittwoch wurden in Vorarlberg 34 Neuinfektionen verzeichnet, denen gegenüber stehen 32 Genesungen. 476 Vorarlberger gelten derzeit als aktiv positiv.

Am Mittwochnachmittag gab es außerdem ein weiteres Todesopfer zu beklagen. In Vorarlberg verstarben bisher im Zusammenhang mit dem Virus 269 Menschen, ging aus dem Dashboard des Landes am Mittwoch hervor.