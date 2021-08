Vorarlberg: 43 Corona-Neuinfektionen am Dienstag

In Vorarlberg gelten derzeit 337 Personen als aktiv positiv mit dem Coronavirus infiziert.

Stand Mittwoch 8 Uhr: Am Dienstag wurden in Vorarlberg 43 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, dem stehen 38 Genesungen gegenüber. Am Mittwochmorgen kamen bereits sieben neue Fälle sowie zwölf Genesungen dazu.