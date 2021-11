Vorarlberg: 405 Neuinfektionen und drei Todesfälle

In Vorarlberg wurden seit Mitternacht 405 Corona-Neuinfektionen verzeichnet.

Stand Mittwoch, 12 Uhr: Am Dienstag wurden in Vorarlberg 770 Corona-Neuinfektionen verzeichnet (bei 284 Genesungen). Bis Mittwochmittag kamen 405 weitere CoV-Fälle hinzu, dem stehen 192 Genesungen gegenüber. Damit sind aktuell 10.134 Personen in Vorarlberg positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg auch am Dienstag wieder gestiegen und liegt bei 1356,3. Österreich-weit ist die Sieben-Tage-Inzidenz auf 1107,1 gestiegen.

Die Lage in den Spitälern

356 Todesopfer

Am Dienstag sind fünf weitere Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben, am Mittwoch kamen nochmals drei weitere dazu. Insgesamt sind 356 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.