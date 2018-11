Vorarlberg: 4.300 Schüler machen "Talente-Check"

Der in Vorarlberg 2011 eingeführte "Talente-Check" als Orientierung für Jugendliche für den weiteren schulischen und beruflichen Bildungsweg hat sich bewährt.

Waren es 2011 noch 185 Schüler, die teilnahmen, sind es nun rund 4.300 in 70 Schulen, zog Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag zufrieden Bilanz. Es sei ein stetiger starker Anstieg der Nachfrage zu verzeichnen, so Wallner.