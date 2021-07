Vorarlberg: 37 aktiv positive Corona-Fälle

Bis Sonntagmittag wurden in Vorarlberg keine neuen Corona-Infektionen verzeichnet.

Stand Sonntag 12 Uhr: Die Corona-Lage in Vorarlberg entspannt sich weiter. Bis Sonntagmittag wurden in Vorarlberg keine Neuinfektionen verzeichnet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Samstag in Vorarlberg wieder leicht gesunken und liegt aktuell bei 5,5. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei 7,6.

Aktuell gelten noch 37 Personen in Vorarlberg als aktiv positiv.

Die Zahl der mit oder am Virus verstorbenen Personen in Vorarlberg blieb am Sonntag bisher unverändert und liegt demnach bei 307.