Vorarlberg: 36 Neuinfektionen am Mittwoch

In Vorarlberg gelten derzeit 466 Personen als aktiv positiv mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Vorarlberg am Mittwoch erneut leicht gesunken und liegt bei 62,1. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 143,9.

Lage in den Spitälern

In den Spitälern Vorarlbergs sind zuletzt am Dienstag zwei weitere Person im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Damit sind insgesamt 323 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.