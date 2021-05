Vorarlberg: 31 Neuinfektionen am Pfingstmontag

Die Corona-Zahlen in Vorarlberg sind weiterhin rückläufig.

Stand Dienstag 8 Uhr: Die Zahl der aktuell Infizierten in Vorarlberg ist laut Dashboard des Landes weiter rückläufig. Am Montag wurden 31 Neuinfektionen verzeichnet, dem gegenüber stehen 52 Genesungen. Am Dienstag weist das Dashboard am Morgen 45 weitere Genesene aus, bislang gab es keine Neuinfektionen.