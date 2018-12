Vorarlberg: 29-Jähriger randaliert in Lustenau und greift Polizisten an

Ein 29-jähriger Mann randalierte am Sonntagmittag in Lustenau. Er schlug mehrere Fensterscheiben an und wollte einen Papiercontainer anzünden.

Ein 29-jähriger Mann wurde am 02.12.2018 um 12.45 Uhr von Polizisten der Polizeiinspektion Lustenau festgenommen, da Passanten angezeigt hatten, dass dieser in der Maria-Theresienstraße randalieren würde. Nachdem der 29-Jährige mehrere Fensterscheiben bei Wohn- und Geschäftsobjekten eingeschlagen hatte, begab er sich zu einer nahegelegenen Tankstelle, „besorgte“ sich Benzin und konnte von der eintreffenden Polizeistreife gerade noch gehindert werden, einen in der Nähe der Tankstelle befindlichen Papiercontainer anzuzünden.