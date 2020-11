Vorarlberg: 272 Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle

In Vorarlberg ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen am Dienstag verhältnismäßig gering ausgefallen.

Innerhalb von 24 Stunden kamen in Vorarlberg 272 Neuinfektionen hinzu. Am Vortag waren es noch 509 Neuinfektionen.

Aktiv positive Covid-19-Fälle gab es in Vorarlberg am Dienstag 3.669. Den 272 Neuinfektionen standen 261 Genesungen gegenüber.

Die Zahl der verstorbenen Covid-19-Patienten nahm um zwei auf 57 Personen zu. Nachdem bis Anfang Mai 19 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus starben, so sind es seit Anfang August nun bereits 38.