Vorarlberg: 250 Teilnehmer gingen beim Bizau Ultra an den Start

Trotz ungemütlichster Wetterprognosen, Schnee, Regen, Nebel und Kälte machten sich rund 250 Trailrunner aus 12 Nationen am 04.05.2019 auf den Weg nach Bizau in den Bregenzerwald.

Hingegen glänzte bei den Frauen das oberste Podest in den heimischen Farben. Mit 5:58h schaffte die Bizauerin Andrea Feuerstein-Rauch (446, SV Bizau) nach langer Verletzungspause ein sensationelles Comeback. Die weiteren Plätze belegten die Ungarin Ildiko Wermescher (Team Hoka One) in 6:16h und Vanessa Schätzle (Team Michael Arend Training) aus Deutschland mit 6:19h.