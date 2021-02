Vorarlberg: 22 Neuinfektionen am Dienstagmittag

Am Dienstagmittag wurden am offiziellen CoV-Dashboard des Landes 22 Neuinfektionen ausgewiesen.

Stand Dienstag 12 Uhr: Seit Montagmitternacht wurden in Vorarlberg 22 Neuinfektionen registriert, die Gesamtzahl der aktiv positiven Fälle liegt aktuell bei 523.

Am Montag gab es zwei weitere Todesopfer zu beklagen. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 verstarben in Vorarlberg 265 Personen an oder mit dem Virus.