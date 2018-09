Vorarlberg: 21.000 Euro Schadenersatz für falsche Betankung

Weil er ein Leihauto falsch betankt haben soll, wird ein Vorarlberger von einem deutschen Mietautounternehmen auf 21.000 Euro Schadenersatz verklagt.

Für das angeblich falsche Betanken eines seiner Leihautos verlangt das klagende deutsche Mietautounternehmen in dem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch vom beklagten Automieter als Schadenersatz 21.000 Euro. Ihre hohe Forderung begründet die klagende Partei mit aufwendigen Reparaturen am Fahrzeug.