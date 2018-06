Vorarlberg: 20-Jährige stürzt in Nenzing von Dach

Eine 20-jährige Frau stürzte am Mittwochabend von einem Dach in Nenzing sechs bis sieben Meter in die tiefe. Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu.

Eine 20-jährige Frau hielt sich am 06.06.2018 gemeinsam mit einem Mitbewohner und einer weiteren Person in der Dachgeschosswohnung eines Wohnhauses in Nenzing auf. Alle drei Personen befanden sich offensichtlich in einem stark alkoholisierten Zustand. Gegen 17.40 Uhr kletterte die Frau aus dem Dachfenster und beabsichtigte, in Richtung Dachgiebel zu steigen.