Vorarlberg: 20 Covid-Patienten im Krankenhaus

In Vorarlberg gelten aktuell 1.204 Personen als aktiv positiv mit dem Coronavirus infiziert.

Die Corona-Zahlen vom Mittwoch : Am Mittwoch kamen in Vorarlberg 317 Corona-Neuinfektionen hinzu, dem gegenüber standen 192 Genesungen. Damit sind 1.204 Menschen in Vorarlberg aktiv mit dem Coronavirus infiziert.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Vorarlberg lag am Dienstag bei 413,3. Österreichweit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 308,3.

Lage in den Spitälern

548 Todesopfer in Vorarlberg

Am Dienstag musste in Vorarlberg kein Corona-Todesfall beklagt werden. Insgesamt sind bisher 548 Personen in Vorarlberg am oder mit dem Coronavirus verstorben.