Vorarlberg: 199 Neuinfektionen seit Mitternacht

Am Samstag stieg die Zahl der Neuinfektionen wieder an.

Am zweiten Tag der Massentests in Vorarlberg zeigt auch das Dashboard des Landes wieder erhöhte Zahlen bei den Corona-Fällen.

Seit Mitternacht wurden am Samstag 199 Neuinfektionen verzeichnet. Dem gegenüber stehen 76 Genesene. Außerdem müssen zwei weitere Todesopfer beklagt werden.

Situation in Spitälern stabil

Am Freitag wurden acht Covid-19-Erkrankte in den Spitälern aufgenommen. In Summe werden 132 Covid -19-Patienten stationär betreut. 324 der 432 Normalbetten, die für Behandlung von COVID-19-Patienten zur Verfügung stehen, sind noch verfügbar. Außerdem sind 200 Normalbetten für COVID-19-Patienten im Notversorgungszentrum Dornbirn vorbereitet. 15 Personen konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden.