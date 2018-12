Vorarlberg: 19-Jährige auf Schutzweg in Schruns angefahren

Am Freitagabend wurde eine 19-Jährige bei einem Unfall in Schruns schwer verletzt - die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 65-jähriger Vorarlberg war mit seinem Pkw am Freitagabend gegen 20 Uhr in Richtung Tschagguns unterwegs. Zum selben Zeitpunkt wollte eine Mutter mit ihrer 19-jährigen Tochter und dem 13-jährigen Sohn den Schutzweg neben der Kreuzung Flurstraße überqueren. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, welcher auf der Batloggstraße in Richtung Schruns fuhr, blieb vor dem Schutzweg stehen – die 19-Jährige begann mit der Überquerung. Als sie bemerkte, dass das Fahrzeug in die Gegenrichtung nicht anhielt, rannte sie los, wurde aber vom Fahrzeug des 65-Jährigen erfasst und etwa vier Meter in eine Wiese geschleudert.