Vorarlberg: 18-Jähriger verletzt Polizisten bei Festnahme

Ein 18-Jähriger verletzte mehrere Beamte, als diese ihn nach einer Rauferei festnehmen wollten.

Am Donnerstag um 22 Uhr wurde die Polizei nach Rankweil gerufen, da es in der Passage 22 zu einer Rauferei zwischen mehreren Jugendlichen gekommen war. Nach dem Eintreffen der Polizei am Ort des Geschehens verhielt sich ein 18-jähriger Bursche aus Feldkirch in besonders auffälliger Weise.