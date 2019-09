Vorarlberg: 18-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein 18-Jähriger wurde bei einem Unfall im Dienstagmorgen in Doren schwer verletzt.

Ein 20-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Dienstag um 06.35 Uhr (Morgendämmerung, starker Nebel) auf der L4 von Doren kommend in Richtung Langen bei Bregenz. Im Ortsteil Rotach überholte er zwei vor ihm fahrende Pkw-Lenker.

In Wiese geschleudert

Auf Höhe des 1. Pkw (vorderster Pkw mit Anhänger) bemerkte der 20-Jährige einen entgegenkommenden 18-jährigen Moped-Lenker und versuchte nach rechts in Richtung Fahrbahnmitte auszuweichen. Dabei streifte er zuerst den Anhänger und erfasste in weiterer Folge den entgegenkommenden Moped-Lenker mit der gesamten Fahrzeugbreite. Der Lenker wurde samt Moped in die angrenzende Wiese geschleudert und zog sich schwere Verletzungen zu.