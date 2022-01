Vorarlberg: 18.603 Infizierte am Montag

Am Sonntag wurden in Vorarlberg 1.183 Neuinfektionen gemeldet. Bis Montagnachmittag kamen 1.238 weitere hinzu. Insgesamt sind derzeit 18.603 Personen positiv auf das Coronavirus getestet.

Stand Montag, 16 Uhr: Am Sonntag wurden in Vorarlberg 1.183 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Dem gegenüber stehen 679 Genesungen. Bis Montagnachmittag kamen 1.238 weitere Neuinfektionen bei 221 Genesungen dazu.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Montag in Vorarlberg erneut gestiegen und liegt bei 2.917. Österreichweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz ebenfalls gestiegen – auf 2.537.

Lage in den Spitälern

454 Todesopfer

Am Sonntag wurden in Vorarlberg drei weitere Todesopfer gemeldet. Am Montag kamen vier weitere hinzu. Insgesamt sind bisher 454 Personen in Vorarlberg an oder mit dem Coronavirus verstorben.