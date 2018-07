Vorarlberg: 17 Übertretungen bei "Schwan II"

Am Samstag fand auf dem Bodensee die jährliche Großkontrolle "Schwan II" statt.

Am Samstagnachmittag zwischen 15 Uhr und 19 Uhr wurde die jährliche internationale Großkontrolle “Schwan II” durchgeführt, an der sich die See- und Wasserschutzpolizeikräfte aus allen drei Bodenseeanrainerstaaten beteiligten.