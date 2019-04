Vorarlberg: 16-jähriger Urlauber zahlte mit gefälschten Fünfzigern

Ein 16-jähriger Bursche aus den Niederlanden soll in Vorarlberg Falschgeld in Umlauf gebracht haben.

Der Urlauber bezahlte vergangene Woche an einem Kiosk im Skigebiet Silvretta Nova im Montafon mit einem gefälschten 50-Euro-Schein. In der Folge wurden bei dem Jugendlichen weitere Falsifikate sichergestellt, informierte die Vorarlberger Polizei am Freitag.