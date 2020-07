Vorarlberg: 16-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Ein 16-jähriger Mopedlenker wurde bei einem Unfall in Thüringen schwer verletzt.

Am Montag um 06:35 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Austraße in Thüringen. Dabei kollidierte ein 16-jähriger Mopedfahrer aus Bludesch mit einem PKW, welcher von einem 24-jährigen Mann aus Thüringen gelenkt wurde. Der 16-jährige Bursche war auf der Austraße in Richtung Werkstraße unterwegs, als der PKW Lenker rückwärts in die Austraße einbiegen wollte. In der Folge kam es zu einem rechtwinkligen Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der Mopedlenker schwer verletzt und musste ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht werden.