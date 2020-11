Vorarlberg: 113 Covid-Neuinfektionen am Sonntag

Am Sonntag (bis 16 Uhr) wurden 113 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Vorarlberg vermeldet. Somit sinkt die Zahl der aktiv positiv Getesteten um 313, da auch fast 500 Personen neu als genesen verzeichnet wurden.

Bisher (Sonntag, 16 Uhr) wurden in Vorarlberg 14.419 Personen positiv getestet. 10.371 gelten als genesen, 3.960 aktiv Infizierte befinden sich in Isolation. 88 Personen starben bisher an Covid-19.