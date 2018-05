Vorarlberg: 107 Rekruten in Ludesch angelobt

Feierliche Stimmung am Dorfplatz in Ludesch. 107 Rekruten aus den Garnisonen Bregenz und Bludesch gelobten ihre Treue zur Republik. Den musikalischen Rahmen gestaltete die Militärmusik Vorarlberg.

Das Militärkommando Tirol steht auf Antrag der Landespolizeidirektion im sicherheitspolizeilichen Assistenzeinsatz im Gebiet der Staatsgrenze. Soldaten unterstützen dabei als Organe der öffentlichen Sicherheit die Polizei bei den sogenannten Ausgleichsmaßnahmen zur Bewältigung der Flüchtlings-/Migrationslage in Tirol. 57 Rekruten aus Bludesch werden nach dem Ende der Basisausbildung für eine Assistenzleistung vorbereitet. In den Sommermonaten sind sie dann im Tirol im Einsatz.

Zahl der Grundwehrdiener hängt von Berufssoldaten ab

Der Militärkommandant von Vorarlberg, Brigadier Ernst Konzett, informierte in seiner Rede über das zwar oftmals angekündigte, aber nicht erhöhte Verteidigungsbudget und warnte vor den Auswirkungen. Ohne Sonderinvestitionen sei daher z.B. kein Ersatz der 30 – 40 Jahre alten Fahrzeuge möglich. Zum notwendigen Personal habe sich vieles zum Besseren gewendet und der Beruf als Soldat sei in mehrerlei Hinsicht sehr interessant. In Bezug auf den Grundwehrdienst sagte der Militärkommandant: „Es hängt auch von der Zahl der Berufssoldaten und Ausbilder in Bludesch und Bregenz ab, wie viele Grundwehrdiener in Vorarlberg ausgebildet werden können.“