Vorarlberg: 1.561 Corona-Infektionen in Vorarlberg

Am Donnerstag wurden 166 Corona-Neuinfektionen in Vorarlberg verzeichnet.

Stand Freitag 8 Uhr: Laut Dashboard des Landes wurden am Donnerstag in Vorarlberg 166 Neuinfektionen verzeichnet, 64 Personen galten als wieder genesen. Am Freitagmorgen wurden sechs Neuinfektionen und drei Genesungen verzeichnet.. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Donnerstag bei 184.