Vorarlberg: 1.300 starten am Sonntag zum Highlander

Der Highlander-Radmarathon ist die größte Radsportveranstaltung in der Bodensee-Region.

Start ist am kommenden Sonntag, dem 12. August um 6.00 Uhr, in Hohenems. Knapp 1.300 Teilnehmer aus 19 Nationen haben gemeldet. Top-Fahrer haben ihre Nennung abgegeben. Größte Teilnehmer-Nation ist Deutschland (701 Nennungen) vor Österreich (354), Schweiz (66) und Italien (35). Die aktuellen Wetterprognosen versprechen eine „Bilderbuch“-Ausfahrt.

Ganz Vorarlberg erkunden

Nach dem Start in Hohenems führt die Strecke über das Bödele in den Bregenzerwald. Über Schwarzenberg geht es Richtung Hochtannberg (1.690 Höhenmeter) und weiter zum Flexenpass am Arlberg, mit 1.773 Höhenmeter die Spitze des Highlanders, nach einer rasanten Abfahrt führt die Strecke über Bludenz Richtung Faschinajoch (1.513) und das Furkajoch (1.756) zurück nach Hohenems. 180 km und 4.040 Höhenmeter werden absolviert.