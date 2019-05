Vorarlbeg: Freispruch für Jungpolizisten

Feldkirch - 28-Jähriger hat sein Amt nicht missbraucht, Erleichterung nach fünfstündigem Prozess.

Die Vorwürfe gegen den jungen Polizisten wogen schwer. Man beschuldigte ihn, er habe zwei Gäste eines Lokals auf der Straße rüde rangenommen. Er habe sich ohne Notwendigkeit in den Dienst gestellt, obwohl keinerlei Anlass vorlag, er habe widerrechtlich eine Fahrzeugkontrolle durchgeführt und sogar eine Festnahme ausgesprochen. Doch nun wurde der junge Mann von all dem, was einen Amtsmissbrauch ausmacht, frei gesprochen.