Vorankündigung Premiere mit Spendenübergabe

Mit dem Stück „Schokolade mit Pfeffer“ startet der Theaterverein Doren in die neue Theatersaison

Das Stück von Christine Reverho ist eine Komödie wie man sie liebt, leicht zärtlich und ein wenig bitter, hinreißend, modern und lebendig. Thematisiert wird in diesem Stück, einen Geburtstag in der Familie zu feiern, ist manchmal beinahe wie das In-Brand-Stecken einer Zündschnur. Die Bombe explodiert zum Dessert. So ergeht es auch dem Witwer Paul, der friedlich in seinem Häuschen auf dem Land lebt. Pünktlich zum Wiegenfest tauchen seine beiden Töchter und sein Schwiegersohn bei ihm auf. Geschenke, Champagner, Geburtstagstorte – sie ersparen ihm nichts.