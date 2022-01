Voralberg: Vorsorgeboom durch Corona-Krise

Die Corona-Pandemie hat Österreich auch nach zwei Jahren noch fest im Griff und neben den gesundheitlichen Folgen auch Auswirkungen auf die finanzielle Situation vieler Vorarlberger.

Skeptischer Blick in die Zukunft

Vorarlberger sorgen mehr vor

Corona zeigt Einfluss auf Vorsorgeverhalten

Was ist Vorsorge?

Anlage-Klassiker weiterhin gefragt

Bei der privaten Vorsorge stehen zwar immer noch die Sicherheit und Flexibilität im Vordergrund. Dennoch hat das Thema „Rendite und Zinsen“ an Bedeutung gewonnen. Bei den Produkten greift man immer noch gerne zu den Klassikern, die aber etwas an Attraktivität eingebüßt haben: So sind Sparbuch (55 %; gegenüber 2020: -10 PP), Bausparvertrag (44 %; -2 PP) und Lebensversicherung (43 %; +4 PP) bei den Vorarlbergern immer noch am beliebtesten. Danach punkten aber bereits Immobilien (24 %; +11 PP), Wertpapiere (22 %; +3 PP), Fondssparpläne (21 %; ±0 PP) sowie Gold (18 %; +8 PP).