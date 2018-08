Vor tausenden Fans wird in Wolfurt wieder gebaggert

Die Raiffeisen Wolfurttrophy ist Teil der Austrian Beach Tour Pro, der höchsten nationalen Beachvolleyball Eventserie und viele Topspieler geben sich die Ehre.

Am Donnerstag, den 09. August beginnt das Kindercamp, die Kids haben die Möglichkeit von echten Profis zu lernen. Gleich im Anschluss startet schon die Qualifikation für das Wochenende vom 10. – 12. August. Internationale Spiele, spannende Derbys und sogar Beachvolleyballspieler direkt aus Vorarlberg lassen das Publikum kräftig mitfiebern. Die super Stimmung in der Beacharena wird noch von reichlich Verpflegung, spitzen Musik bei den Beachpartys und weiteren Side-Events unterstützt.

Selbst aktiv werden kann man beim Hobbyturnier „Baggerpartie“. Hier hast du gleich die Chance Tickets für die Beachpartys am Abend zu gewinnen. Mit „mir drei“ und „DJ Dynam“ starten wir am Freitag ins Party-Wochenende. Am Samstag übernimmt Zündstoff die Bühne!