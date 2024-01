Vor Nationalrat: SPÖ und FPÖ wollen rasch neu wählen

SPÖ und FPÖ kann es mit dem Wählen gar nicht schnell genug gehen. Beide Oppositionsparteien werden bei der Sitzung des Nationalrats am Mittwoch eine sofortige Neuwahl beantragen.

FPÖ will Bevölkerung "erlösen"

SPÖ: Nehammer macht nichts gegen Teuerung

SPÖ will Blau-Schwarz verhindern

NEOS nach Nehammer-Rede "einigermaßen ratlos"

Die NEOS werden wohl bei beiden Anträgen mitgehen, wie Vizeklubchef Nikolaus Scherak bei einer Pressekonferenz in Aussicht stellte. Auch ihn ließ die Rede des Bundeskanzlers "einigermaßen ratlos" zurück. Denn Nehammers "Österreichplan" umfasse zwar 82 Seiten, auf der Tagesordnung fürs Plenum stünden aber nur zwei Gesetzesbeschlüsse - das sei offensichtlich alles, was die türkis-grüne Koalition zu bieten habe. Mit Blick auf die altbekannte Forderung nach einer Senkung der Steuer- und Abgabenquote unter 40 Prozent meinte Scherak, die ÖVP habe sich weder in der Vergangenheit an ihre Versprechen gehalten, noch tue sie dies in der Gegenwart oder in der Zukunft. Die NEOS wollen nun im Plenum einen "Lackmustest" und werden mehrere Fristsetzungsanträge zu Ideen einbringen, wo man sehen werde, ob die ÖVP bereit sei, diese umzusetzen, kündigte der pinke Mandatar Gerald Loacker an. "Wir sind bereit, zu liefern und nicht nur zu labern."