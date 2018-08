Vor Gericht unter Eid bewusst gelogen

8800 Euro Geldstrafe für Meineid: 34-Jähriger hatte als vereidigter Beklagter in Zivilprozess falsch ausgesagt.

Beschuldigte und Angeklagte in Strafverfahren sind ebenso wie Kläger und Beklagte in Zivilprozessen nicht dazu verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Bestraft wird hingegen, wer als Zeuge oder als Partei in einem Zivilprozess unter Eid nachweislich falsch aussagt.

Der Beklagte hat im November 2017 in einer Zivilverhandlung am Bezirksgericht Bezau als Beklagter unter Eid seine vorherige Falschaussage bekräftigt. Dafür wurde der geständige und unbescholtene Angeklagte nun in seinem Strafprozess am Landesgericht Feldkirch zu einer unbedingten Geldstrafe von 8800 Euro (440 Tagessätze zu je 20 Euro) verurteilt. Das Urteil von Richterin Claudia Hagen ist nicht rechtskräftig.