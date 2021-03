Heutige EMA-Entscheidung zu Johnson & Johnson sehr wichtig für Österreich

Am Donnerstag soll die Entscheidung fallen, ob der Corona-Impfstoff des US-Herstellers die Marktzulassung in der EU erhält. Eine solche wäre Österreichs Impfplan sehr wichtig.

Am Donnerstag soll die Entscheidung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) fallen, ob der Corona-Impfstoff des US-Herstellers Johnson & Johnson die Marktzulassung in der EU erhält. Eine solche wäre für den österreichischen Impfplan sehr wichtig, zumal Österreich 2,5 Millionen Dosen bestellt hat. Mit der ersten Lieferung wäre im zweiten Quartal zu rechnen, der vektorbasierte Impfstoff würde dann an Personen über 18 Jahren verimpft werden.