Vor diesen Mädchen aus Bizau zieht Kanzler Karl Nehammer den Hut

Mädchen der Feuerwehrjugend Bizau beeindrucken Kanzler Nehammer und erhalten Auszeichnung im Bundeskanzleramt für ihren dritten Platz beim österreichischen Bundesjugendfeuerwehr-Leistungswettbewerb.

Die Mädchen der Feuerwehrjugend Bizau haben einen bemerkenswerten Erfolg erzielt, indem sie beim österreichischen Bundesjugendfeuerwehr-Leistungswettbewerb in Lienz den dritten Platz erreichten. Dieser bedeutende Erfolg wurde am Freitag in einer Zeremonie im Bundeskanzleramt in Wien gewürdigt, bei der Bundeskanzler Karl Nehammer und Staatssekretärin Claudia Plakolm die Ehrungen vornahmen.