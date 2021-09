Vor dem großen Derby: Das sagen Eric Orie und Markus Mader

Zwei Tage vor dem Vorarlberger Prestigeduell in der 2. Liga von FC Dornbirn und SC Austria Lustenau wächst die Spannung.

Die Pressekonferenz vor dem Derby FC Dornbirn vs Austria Lustenau

55 Stunden vor dem großen Vorarlberger Derby in der 2. Liga, zwischen dem Vierzehnten FC Dornbirn und dem überlegenen Spitzenreiter sprechen im Rahmen einer Pressekonferenz in der Mohrenbrauerei in Dornbirn die beiden Trainer zu den Erwartungen und Wünschen. Vier Jahre war der jetzige Austria Lustenau Coach Markus Mader Trainer beim FC Dornbirn und hat im Sommer die Fronten gewechselt. Seine Rückkehr an die so erfolgreiche Wirkungsstätte Stadion Birkenwiese rückt in den Mittelpunkt. Die Austria hat im Vorjahr gegen Dornbirn zweimal zu Null (2:0, 1:0) für sich entschieden, damals mit Coach Markus Mader.