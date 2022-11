all

all

self

self

Vor Bürgermeisterwahl: So ist die Stimmung in Höchst

In Höchst wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister nach-gewählt. VOL.AT hat sich vorab in der Gemeinde umgehört.

Nach dem überraschenden Rücktritt von Herbert Sparr (ÖVP) wählt Höchst am Sonntag seinen Nachfolger bzw. seine Nachfolgerin. Für das Amt bewerben sich Heidi Schuster-Burda (ÖVP), die interimsmäßig übernommen hat, Stefan Übelhör (Höchste Zeit, Grüne), Robert Blum (FPÖ) und Jan Fausek (Neos).

Wie Höchster über den Rücktritt von Sparr denken, ob sie wählen gehen und ob sie bereits einen Favoriten haben, verraten sie im VOL.AT-Interview.

self all Open preferences.