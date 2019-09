Vor Alkomattest grünes Blatt gekaut

Alkotest wurde als verweigert gewertet, weil Autofahrer kurz davor etwas in den Mund nahm.

Der Vortest bei der polizeilichen Verkehrskontrolle am Nachmittag ergab 0,84 Promille. Danach wurde der Autofahrer nach den gerichtlichen Feststellungen vom Polizisten darüber belehrt, dass er in den nächsten 15 Minuten bis zum Alkomattest nichts in den Mund nehmen dürfe. Kurz darauf wurde der Fahrzeuglenker dabei erwischt, dass er ein Blatt eines Erlen- oder Haselnussstrauchs kaute.