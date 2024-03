Von weißen bis roten Eiern: Das steckt hinter der Farbe von Hühnereiern

Hühnereier gibt es in etlichen Farben. Die meisten kennen braune und weiße Eier, es gibt aber auch rote und grüne. Doch wie entstehen diese überhaupt?

Einfluss der Ohrscheibe

Entstehung der Farbe

Tradition und Präferenzen in Österreich

In Österreich dominierten früher weiße Eier den Markt, bevor braune Eier an Beliebtheit gewannen. Trotz des Wandels in der Verbraucherpräferenz bleibt die Qualität und der Geschmack der Eier von der Farbe unberührt. Viele Verbraucher assoziieren braune Eier dennoch mit Natur und Bioprodukten. Ein praktischer Aspekt weißer Eier ist ihre Eignung für das Bemalen, was sie insbesondere zu Ostern beliebt macht.