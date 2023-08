Von wegen Oma-Schlüpfer! Michelle Hunziker im sexy Spitzen-Bikini

Michelle Hunziker (46) lässt auf Instagram tief blicken und präsentiert sich ihren Fans in einem durchsichtigen Spitzen-Look.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

all

all

self

self

"Heißeste Oma ever!"

Die Fans sind begeistert: "Wonderwoman!" oder "Du bist einfach sooo wunderschön" ist in der Kommentarspalte zu lesen. Ein User meint außerdem: "Wer nicht zoomt, ist ein Lügner." Aber auch Kommentare wie "Heißeste Oma ever!" oder "Wie kann man als Großmutter so unglaublich sexy aussehen?" finden sich unter dem heißen Post. Denn Michelle Hunziker ist vor zwei Monaten Großmutter geworden - mit nur 46 Jahren: Ihre Tochter Aurora Ramazzotti (26) bekam einen kleinen Jungen.