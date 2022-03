Von wegen "Kleines Funkenevent"

Altenstädtner Prinzenpaar heizte den Funken ein.

FELDKIRCH-ALTENSTADT Nach einem Jahr Zwangspause darf das Funkenabbrennen wieder stattfinden. “Da lange Zeit nicht klar war, ob überhaupt ein Funkenabbrennen möglich ist, wird in Altenstadt dieses Jahr der Funkenbrauch lediglich mit einem größeren Kinderfunken veranstaltet”, erklärt Funkenmeister Sigi Lins. So gab es heuer keinen traditionellen sechseckigen, gedrehten Funkenturm – auch keine Feuerfontänen, kein Feuerwerk … “Im kleinen Rahmen eben.” Doch so klein wars am Ende nicht: Der ganze Festplatz in Altenstadt war reichlich gefüllt. Die jüngsten Besucher durften kurz vor dem Anbrennen noch gemeinsam den Turm mit Sägespänen füllen.