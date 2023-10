Von Sport bis Kultur: Ideen für Ausflüge bei Schlechtwetter im Ländle!

Fun & Action

HIGHMATRAUSCH: Freudensprünge im Trampolinpark

Spielfabrik: Spiel und Spaß für die Kleinen

Egal bei welchem Wetter, hier können Kinder so richtig herumtollen. Der rund 2000 Quadratmeter große Indoorspielplatz bietet jede Menge Platz für Spiel und Spaß. Ob Trampolin springen, klettern, Go-Kart fahren oder Ball spielen - hier gibt es viel zu tun und zu entdecken. Die Eltern können im Gastronomiebereich oder in der Lounge entspannen und dabei immer ein Auge auf ihre Kids haben.

Fohren Center: Gastronomie und vielfältiger Freizeitspaß in Bludenz

Das Fohren Center in Bludenz bietet ein Rundum-Paket: Bar und Restaurant sorgen für das leibliche Wohl, während man sich beim Bowling und Laser Tag so richtig austoben kann. Gerade Letzteres ist besonders für größere Gruppen spannend und macht mit vielen Personen einfach noch mehr Spaß.

Funworld: Erlebnisgastronomie in Hard

K1-Kletterhalle: Klettern für Erfahrene und Neulinge in Dornbirn

Ländle Escape: Schaffen Sie es, alle Rätsel in einer Stunde zu lösen?

Wissen & Kultur

Schattenburgmuseum: Sammeln, Bewahren, Erforschen, Vermitteln

Hier begeben Sie sich auf eine spektakuläre Zeitreise: In den 18 voll möblierten Museumsräumen der Schattenburg in Feldkirch wird man in eine frühere Zeit versetzt. Dabei gibt es auch eine Reihe von Angeboten für Familien, wie Kinderführungen und Rätselrallyes. Alle Burg- und Mittelalterfans werden begeistert sein!

vorarlberg museum: Kulturangebot für jedes Alter

Jüdisches Museum Hohenems: Erinnerungskultur leben

Das Jüdische Museum Hohenems in der Villa Heimann-Rosenthal ist ein Ort des Lernens und Erinnerns. Es bietet einen tiefen Einblick in die Geschichte der Vorarlberger Juden mit einer beeindruckenden Sammlung von Originaldokumenten und Fotos.

Kunsthaus Bregenz (KUB): Zeitgenössische Kunst zum Erleben

inatura Erlebnis Naturschau Dornbirn: Natur, Mensch und Technik erleben

Die interaktive Naturerlebnisschau im Ländle: Hier kann man angreifen, begreifen und ausprobieren. Die Reise führt durch die für Vorarlberg typischen Lebensräume Gebirge, Wald und Wasser sowie den menschlichen Körper. In der inatura-Dauerausstellung findet man auch immer wieder technische Stationen, die sogenannten Science Zones. Also, auf was waren Sie noch? Besuchen Sie die inatura Erlebnis Naturschau und erleben Sie das Ländle mal so richtig!