Von schlichter Schönheit

Klare Formen, dezente Farben und gerade Linien. Möbel, die einfach nur schön sind. Dass die Skandinavier Meister im Möbelbau sind, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Das beweisen auch die neuen Stücke von Muuto und HAY im „CASA“-Möbelhaus in Hohenems.

Scheinbar schlichtes Design

Hinter den einfachen Formen verstecken sich durchdachte Raumlösungen und klare Designlinien. Form follows function war im hohen Norden schon lange eine Selbstverständlichkeit, bevor es als Designprinzip um die ganze Welt ging. „Skandinavisches Design passt einfach wunderbar in unsere Vision von modernem Wohnen“, so „CASA“- Geschäftsführer Philipp Waltner. In spannenden Materialien und innovativen Techniken wird dieses Erbe von Firmen wie Muuto und HAY immer wieder neu interpretiert. „Das sind fantastische Handwerker, die sich mit Leidenschaft und Hingabe ihrer Arbeit widmen. Sie haben von Anfang an bedingungslos auf Qualität gesetzt, und stellen einfach wunderbare Möbel her, die das Leben ihrer Kunden schöner machen“, schwärmt Philipp Waltner.