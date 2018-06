Von Puck an Kopf getroffen: Klage gegen Gemeinde

Ein Zuschauer der bei einem Amateur-Eishockeyspiel von einem Puck am Kopf getroffen und schwer verletzt wurde, klagt jetzt gegen den Eisplatzbetreiber.

Ein schwerer Unfall hat sich im November 2015 während eines Amateur-Eishockeyspiels der zweiten Vorarlberger Eishockeyliga (VEHL2) auf dem Eisplatz einer Unterländer Gemeinde ereignet. Ein auf der Längsseite außerhalb des Spielfeldes stehender Zuschauer wurde von einem über die Bande fliegenden Puck am Kopf getroffen und dabei schwer verletzt. Der 43-jährige Mann, der an jenem Tag nicht als Eishockeyspieler im Einsatz stand, erlitt unter anderem ein Schädelhirntrauma.

Der verletzte Zuschauer fordert in einem anhängigen Zivilprozess am Landesgericht Feldkirch nicht vom Eishockeyspieler, der die Hartgummi­scheibe geschossen hat, 102.000 Euro Schadenersatz, sondern von der Gemeinde, in dessen Eigentum die Kunsteisbahn steht.