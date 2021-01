Von Lockdown zu Lockdown – Wo ist das Licht am Ende des Tunnels?

Wann kommt Österreich aus dem dritten Lockdown und bleibt dem Land ein weiterer erspart? Darüber wurde am Sonntagabend in der ORF-Sendung "Im Zentrum" bei Claudia Reiterer diskutiert.

Darüber diskutierten am am Sonntagabend Gaby Schwarz (Klubobmann-Stellvertreterin und Gesundheitssprecherin, ÖVP), Sigrid Maurer (Klubobfrau, Die Grünen), Pamela Rendi-Wagner (Bundesparteivorsitzende und Klubobfrau, SPÖ), Herbert Kickl (Klubobmann und stv. Bundesparteiobmann, FPÖ) und Beate Meinl-Reisinger (Bundesparteivorsitzende und Klubobfrau, NEOS) in der ORF-Sendung "Im Zentrum" mit Claudia Reiterer.