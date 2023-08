Von Höchstgrenzen für die Miete und die Mehrwertsteuer

Reinhold Einwallner­, Nationalratsabgeordneter für die SPÖ, war am Montag zu Gast bei ­"Vorarlberg LIVE" - Mit vielen Themen.

Die SPÖ in der Regierung

Wo geht es hin, Herr Einwallner?

Wohnen braucht Sofortmaßnahmen

Mehrwertsteuer senken

Ein Asyl-System für die EU

Einwallner ist auch Sicherheitssprecher der SPÖ und in dieser Position kritisiert er das derzeitige Asylsystem deutlich: „Es gibt derzeit keinen legalen Weg nach Europa.“ Also müsse ein einheitliches System für die gesamte EU her, mit menschenrechtswürdigen Asylverfahren direkt an den Außengrenzen. Alles andere befeuere „das menschenunwürdige Geschäft der Schlepper“. Und damit könne viel Menschenleid verhindert werden.