Von Hektik zu Weihnachtszauber

In Feldkirch erleben die Menschen eine magische Verwandlung am Heiligen Abend - von stressiger Vorbereitung zur inneren Einkehr und dem Erleben der wahren Weihnachtsbotschaft, wie Dompfarrer Fabian Jochum im Video erzählt.

Ein Rennen gegen die Zeit

In der Neustadt von Feldkirch, mit malerischem Blick auf die historische Schattenburg, herrscht am Heiligen Abend eine besondere Atmosphäre. Die hektische Vorbereitung, ein allgegenwärtiges Element der Feiertage, liegt in den letzten Zügen. "Habe ich alle Geschenke? Ist alles für das Fest vorbereitet?", solche Fragen hallen in den Köpfen wider. Es ist ein Rennen gegen die Zeit, das jedoch einen unerwarteten Wendepunkt erreicht.