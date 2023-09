Von Fremden zu Freunden: Wie gut kennen wir wirklich unsere Nachbarn?

Aus Nachbarschaft wird Freundschaft

Was ist Reiki?

Ein Geschenk der Familie

Die Grade des Reiki

Erichs Expertise ist beeindruckend. Mit einem Reiki Grad 4 ist er ein ausgewiesener Meister in diesem Bereich. Jeder Grad hat seine eigene Bedeutung, und mit dem vierten Grad darf er sogar Zertifikate ausstellen. Sein Wissen hat er an zahlreiche Schüler weitergegeben, von denen viele heute selbst anderen helfen.

Ein Leben voller Erfahrungen

Gefragt nach seinen prägendsten Erfahrungen erzählt Erich von einer Vielzahl an Momenten, in denen er Menschen helfen konnte. Besonders berührt hat ihn die Möglichkeit, einem Kind mit Meningokokken zu helfen. Aber auch Personen mit Problemen wie Migräne, Bandscheibenvorfälle, Eheproblemen oder aber auch als Begleitung bei einer Chemotherapie suchten seine Unterstützung.

Behandlungen aus der Ferne und vor Ort

Ein Wandel durch die Zeit

Reiki ist eine alternative Therapiemethode, die in Japan Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde. Das Wort „Reiki“ ist japanisch und setzt sich aus zwei Teilen zusammen: „Rei“, was „universell“ oder „spirituell“ bedeutet, und „Ki“, was „Lebensenergie“ oder „Lebenskraft“ entspricht. Zusammen übersetzt bedeuten sie so viel wie „universelle Lebensenergie“.