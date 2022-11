Von Frau zu Frau

Die Brazer Zünftler trafen sich zur 49. Generalversammlung im Zunfthaus.

Die Kinder des Kindergarten Innerbraz bastelten die Hexe für den Kinderfunken und brachten ihn freudestrahlend zum Funkenplatz. Das Funkenabbrennen selbst und das anschließende Klangfeuerwerk begeisterte jung und alt. Im kommenden Jahr ist der Vereinsgottesdienst am Faschingssonntag, ein Kaffeekränzle, ein Faschingsumzug am Faschingsdienstag, sowie das Funkenabbrennen und ein Dorflättleschießen geplant. Auch ein gemeinsames „Buschlabinda“ der Vereinsmitglieder ist wieder vorgesehen. Aufgrund der Neuwahlen gab es im Vorstand einige Änderungen. Die Krone der Obfrau übergab Barbara Kienecker an die neu gewählte Obfrau Naomi Neßler. Die scheidende Obfrau Barbara Kienecker bedankte sich bei allen für die tolle Zusammenarbeit mit den Worten: „Es war mir eine Ehre!“. Für zehnjährige Mitgliedschaft erhielten Christof Sonderegger, Markus Platzer und Richard Pfister den Vereinssilberorden überreicht.

Den Verbandsorden in Silber erhielt Funkenmeisterstellvertreter Bernhard Pfister für seine wertvolle Arbeit insbesondere beim Funkenbau. „Helm auf und drauf“- dieser Spruch zeigt seine Leidenschaft für den Funkenbau. In der Laudatio von Barbara Kienecker würdigte sie auch die neuen „Goldträger“. Bernhard Vaplon und Martin Fleischer wurden mit dem Vereinsorden in Gold ausgezeichnet. Isabell Heim bedankte sich im Anschluss bei der scheidenden Obfrau Barbara Kienecker für ihre dreijährige Tätigkeit als erste Zunftmeisterin im Land und für insgesamt 20 Jahre Vorstandstätigkeiten. In den Grußworten bedankten sich Vizebürgermeister Thomas Bargehr, Bürgermeister Simon Tschann, Landtagsabgeordneter Christoph Thoma, Barbara Lässer (Verband Vorarlberger Funkenzünfte) und die Vertreter der Ortsvereine, Feuerwehr und Nachbarzünfte bei den Mitgliedern der Brazer Funkenzunft für ihre Arbeit um die Aufrechterhaltung des Brauchtums, sie gratulierten den Geehrten und wünschten der neuen Obfrau viel Leidenschaft und Spaß bei ihrer neuen Aufgabe. DOB