Von der Straße abgekommen und mit Verkehrsschild kollidiert

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagabend kurz nach 19 Uhr auf der Achstraße in Wolfurt, Richtung Lauterach, in der Nähe der Achpark-Kreuzung.

Die Unfallursache ist bislang unbekannt. Die 62-jährige Lenkerin war in Wolfurt auf der Achstraße in Fahrtrichtung Achpark-Kreuzung Lauterach unterwegs, als sie aus noch ungeklärten Gründen rechts von der Straße abkam und gegen ein Verkehrsschild prallte.